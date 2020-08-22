نادي قضاة مصر يطلق موقعا إلكترونيا للمجلة الدولية للفقه والتشريع

أطلق نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، موقعا إلكترونيا للمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة -في بيان اليوم السبت- إنه انطلاقا من دور نادي قضاة مصر التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمباديء والأصول القانونية بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج عمل مجلس الإدارة على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وأضاف أنه بفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار أكثر من عامين تم إبرام بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح المتحدث أنه نفاذا لهذا البروتوكول المهم تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث وتم إطلاقه على محركات البحث في الإنترنت في شهر يونيو 2020.

وتستهدف المجلة نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية.