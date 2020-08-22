483 عدد المتعاملين بالموبايل البنكى بالأهلى المصرى بمبيعات تصل 30 مليارا

قدرعدد المتعاملين بالموبايل البنكى بالبنك الأهلى المصرى نحو 483 الف مستخدم للتطبيق بأجمالى حجم معاملات مالية وصل إلى 30 مليار.



أطلق البنك الأهلى المصرى باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال الانترنت البنكى «الأهلى نت» وتطبيق الهاتف المحمول «الأهلى موبايل».

وتأتى الخدمات الجديدة حسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمى واستكمالا لخطة التطوير التى يضعها البنك لتطوير والتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية الحالية والتى ينفذها البنك بخطى راسخة وثابتة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

واضاف عكاشة ان تلك الخطة تسعى إلى تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة والتى تتيح مزيدا من التيسير على عملائه من خلال تقليل التردد على مقار الفروع خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تتطلب مراعاة أعلى معدلات الصحة والسلامة، ومؤكدا على دعم تلك المنظومة الرقمية من خلال تحديث البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات فى ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال إتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تلك الخدمات الجديدة تأتى استنادا للدراسات التى يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين سعيا رفع مستويات رضا العملاء، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الالكترونية للبنك حيث وصل إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلى نت الأفراد إلى 2,716,000 عميل بنسبة تفعيل 73%، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 32,193 عميل بنسبة تفعيل71 % وبحجم معاملات مالية للأفراد بلغ 41,433 مليار جنيه، وحجم معاملات مالية للشركات 21,110 مليار جنيه.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تلك الباقة من الخدمات تتضمن لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولى IBAN، وكذا اجراء التحويلات للمحافظ الالكترونية من خلال شبكة ACH، مع اتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فورى كمقدم خدمة والتى تشمل خدمات المرور، شركات الاتصالات، مدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، سداد اشتراكات النقابات والأندية، وأضافت الباز أنه حرصا من البنك على اتاحة مختلف خدمات البطاقات البنكية بطرق سريعة وسهلة وآمنة فى ذات الوقت، فقد تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سرى جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقى الأهلى نت والأهلى موبايل، وايضا امكانية تفعيل جهاز رموز الامان Hard Token والذى يستخدم فى اتمام العمليات المالية داخل او خارج البنك من خلال القنوات الرقمية.