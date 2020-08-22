وزير الدفاع الإيراني: علاقات التعاون العسكري بين إيران وروسيا إيجابية ومتنامية تماما

وصف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، علاقات التعاون العسكري بين إيران وروسيا بأنها "إيجابية ومتنامية تماما"، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وقال الوزير حاتمي في تصريح صحفي اليوم السبت لدى وصوله إلى موسكو على رأس وفد دفاعي وعسكري، إن علاقات التعاون العسكري بين إيران وروسيا إيجابية ومتنامية تماما وكانت لنا محطات مهمة من التعاون بين البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن أحد أمثلة ذلك هو المناورات المشتركة التي جرت شمال المحيط الهندي وبحر عمان بين الدول الثلاث إيران وروسيا والصين.

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "بطبيعة الحال فإنه وبسبب أزمة كورونا تأثر التعاون بين إيران وروسيا إلى حد ما، إلا أن تقييمي الإجمالي هو أن علاقات التعاون بين البلدين إيجابية ومتنامية".

وحول برنامج زيارته إلى موسكو، أوضح الوزير حاتمي أنه سيشارك في الملتقى والمعرض العسكري للتعرف على أحدث المنجزات الدفاعية، وسيبحث مع المسؤوليين الروس القضايا الإقليمية والثنائية والتعاون العسكري.

وردا على سؤال حول التعاون الإقليمي والارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين، قال وزير الدفاع الإيراني: "نحن البلدين (إيران وروسيا) في ظروف جيدة من حيث التكنولوجيا والتقدم العسكري، وسيتم خلال الزيارة البحث في التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة".