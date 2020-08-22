 فيديو.. أحمد موسى عن أتوبيس الزمالك: «عندنا كباري.. والجو جميل» - بوابة الشروق
السبت 22 أغسطس 2020 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. أحمد موسى عن أتوبيس الزمالك: «عندنا كباري.. والجو جميل»

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:13 م

قال الإعلامي أحمد موسى: "الفريق الفائز في مباراة القمة 120، التي تقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز سوف نبارك له".

وأضاف أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أنه يعشق النادي الأهلي ويتمنى فوزه في مباراة القمة اليوم.

وعن أتوبيس الزمالك، قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الأجواء مناسبة للغاية ولا يوجد طقس سيئ وهناك كباري كثيرة يستطيع أتوبيس الزمالك أن يصل بسهولة إلى استاد القاهرة، للمشاركة في مباراة القمة»، موضحًا أنه تم التأكد من عدم وجود عيوب بالأتوبيس حتى لا يتعطل كما حدث في لقاء القمة 119.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك