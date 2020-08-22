قال الإعلامي أحمد موسى: "الفريق الفائز في مباراة القمة 120، التي تقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز سوف نبارك له".

وأضاف أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أنه يعشق النادي الأهلي ويتمنى فوزه في مباراة القمة اليوم.

وعن أتوبيس الزمالك، قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الأجواء مناسبة للغاية ولا يوجد طقس سيئ وهناك كباري كثيرة يستطيع أتوبيس الزمالك أن يصل بسهولة إلى استاد القاهرة، للمشاركة في مباراة القمة»، موضحًا أنه تم التأكد من عدم وجود عيوب بالأتوبيس حتى لا يتعطل كما حدث في لقاء القمة 119.