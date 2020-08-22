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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المشكلة لا تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إذا تعرضت مصر لموجة ثانية، موضحة أن المشكلة تتعلق بتوقف الاقتصاد والدراسة.

وأضافت زايد، خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الأطقم الطبية استطاعت إدارة الجائحة عبر الموجة الأولى بدون خبرات مسبقة، متابعة: «ليس لدينا تخوف من مواجهة موجة ثانية لفيروس كورونا إذا جاءت».

وأكدت حرص الدولة على الحفاظ على حركة السياحة والاقتصاد ودخول المدارس والجامعات، داعية المواطنين ووسائل الإعلام للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 97 ألفًا و148 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 64 ألفًا و318 متعافيًا.