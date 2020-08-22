«رايان أير» تسرح عددا من العاملين أقل من المقرر بعد الموافقة على خفض الأجور

تعتزم شركة الطيران الأيرلندية منخفض التكلفة "رايان أير" شطب عددا من الوظائف أقل مما تم التخطيط له في البداية بعدما وافق العاملون على خفض الأجور.

وذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن مدير العمليات في الشركة، نيل ماكماهون، أن الشركة كانت قد خططت في البداية شطب ثلاثة آلاف وظيفة، ولكنها الآن سوف تخفض بشكل كبير هذا العدد بعدما وافق 97% من الطيارين و90% من العاملين على متن الطائرات على خفض الأجور وتغييرات في ممارسات العمل.

خفضت رايان أير طاقتها الاستيعابية سبتمبر وأكتوبر بعد ضعف الطلب. وتدرس غيرها من شركات الطيران خفض مماثل عقب ارتفاع في اوروبا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الشركة قد أعلنت في 17 أغسطس أنها سوف تخفض عدد الرحلات الجوية بواقع 20% في الشهرين المقبلين جراء الغموض بين المسافرين الناتج عن الزيادة في حالات كورونا في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.