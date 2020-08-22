فوز طارق الزكي بمقعد نقيب أطباء الأسنان في دمياط

أعلنت اللجنة القضائية، التي أدارت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بدمياط، فوز الدكتور طارق الزكي بمنصب نقيب أطباء أسنان، بعد حصوله على 210 صوتا، مقابل 132 صوتا للمنافس الدكتور نصر أبو ناسو.

وفاز الدكتور محمد جبر، بمقعد فوق السن بحصوله على 231 صوتا، مقابل 116 صوتا للمنافس عمرو عباس، وقد تم حسم مقعدين تحت السن بالتزكية، لصالح الدكتور أحمد عتابي، والدكتور محمد عبد الرحمن.

وجرت الانتخابات وسط إجراءات احترازية ضد فيرس كورونا المستجد، بعد أن وفرت النقابة كل وسائل الحماية من العدوى أثناء إجراء الانتخابات.