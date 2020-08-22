قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، فى المنافسة بمقعد النقيب العام، وذلك بفارق نحو ألف صوت عن منافسه الثاني الدكتور حسام أبو ساطي وذلك بعد فرز 52 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف حمزة فى تصريحات للشروق، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز الدكتور أشرف زعلوك والدكتورة عبير عبد اللطيف والدكتور أحمد مسعد بمقاعد النقابة العامة فوق سن 15 عاما، والدكتور محمد بدوى والدكتور محمد خطاب والدكتورة نشوى جمال بمقاعد النقابة العامة تحت السن 15 عاما.

وفاز بمنطقة القاهرة والجيزة الدكتورة شهيرة معتصم، وبمنطقة جنوب الصعيد الدكتورة تيسير القبيسي، وبمنطقة شرق الدلتا الدكتور محمد عبد المعبود، ومنطقة غرب الدلتا الدكتورة صفاء فؤاد.