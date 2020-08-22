افتتحت معامل التنسيق بجامعة عين شمس، الساعة 9 صباحا أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق على كليات القمة، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع ظاهرة فيروس كورونا المستجد، في تواجد المسئولين عن دخول وتنظيم أولياء الأمور برفقة ذويهم وترتبيهم في صفوف مع مراعاة التباعد الاجتماعي، خوفا من تفشي كوفيد 19.

وقال مسؤول بمكتب تنسيق عين شمس، إنه تم فتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الثالثة عصرا يوميا طوال أيام المرحلة الأولي، مؤكدا علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة".

وأوضح لـ"الشروق"، أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، مضيفا أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، إضافة إلي أن الموقع سيكون متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأضاف أن عملية إدخال أو تعديل الرغبات سيكون الساعة السابعة مساءً، في أخر يوم للمرحلة، لافتا إلى وضع مظلات لاستقبال أولياء الأمور وذويهم من حرارة الجو.

وأشار إلى أن الاقبال متوسط ولا يتعدى نسبة 50%، مؤكدا سير عملية التسجيل الإلكترونى من داخل مكاتب تنسيق الجامعة.

ومن جانبها، قالت فاطمة محمد طالبة علمي علوم، إنها حضرت إلى المعامل برفقة والدها في العاشرة صباحا للتنسيق على كلية الطب، لافتة إلي أنه بناءًا علي رغبة والدها بعد حصولها علي 99.5%، قائلة: "كان حلمي أدخل صيدلة لكن نسقت علي طب لإرضاء والدي".

وأوضحت الطالبة بالشعبة الأدبية، أنه عند محاولته التنسيق إلكترونيا من الحاسب الآلي الخاص به في منزله وجد صعوبة في عملية اختيار الكليات، لذا حضر إلى مكاتب تنسيق الجامعة لمعرفةالمشكلة في محاولة التسجيل.

وأضاف طالب الشعبة الأدبية صلاح عبد الحفيظ لـ"الشروق"، أنه حصل على مجموع 98%، وجاء اليوم للتنسيق على كلية الإعلام وفقا لرغبة والده بأن يراه مذيعًا.

وتابع ولي أمر إلى الإجراءات الاحترازية التي يقدمها المسؤولين للطلاب الثانوية العامة هذا العام الاستثنائي، مؤكدا على إتباع المتوافدين إرتداء الكمامات إضافة إلي اصطحابهم الكحول معهم داخل مكاتب التنسيق، حرصا على سلامتهم.