 النقابات الصناعية وأرباب العمل يتوصلون لاتفاق بشأن الأجور في النرويج - بوابة الشروق
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النقابات الصناعية وأرباب العمل يتوصلون لاتفاق بشأن الأجور في النرويج

د ب أ
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 6:08 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 6:08 م

توصلت النقابات الصناعية وأرباب العمل في النرويج، إلى اتفاق بشأن الرواتب في وساطة مدعومة من الدولة التي تخطت مهلتها الأساسية بيوم.

وتوصل اتحاد الصناعات النرويجية لاتفاق مع نقاباتي "فيليسفوربوندت" و"بارات"، حسبما قال في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة، وكانت المهلة النهائية في البداية للمحادثات تنتهي منتصف ليل الخميس.

وكانت المفاوضات التي تأجلت أوائل العام الجاري جراء جائحة فيروس كورونا، تجرى بين أرباب العمل وممثلين عن الموظفين في أجزاء من صناعة التصنيع المعرضة للمنافسة الدولية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي النرويج، تحدد نتائج هذه المحادثات نقطة البداية لبقية المفاوضات الخاصة بالأجور في قطاعات أخرى.

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