نائب رئيس قسم الصيانة بعزل العجمي: الغناء كان سلاحي في الحرب ضد كورونا

"حاربت إصابتي بفيروس كورونا بحبي للغناء والإيمان، وبقوة إن كله بأمر الله، ولم أكتئب نتيجة دعم زملائي في عزل العجمي نفسيا"، هكذا بدأت آية جاد نائب رئيس قسم الصيانة بمستشفى عزل العجمي في الإسكندرية، حديثها، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأضافت: "دائما أغني منذ أن تحول المستشفى لعزل، وحاولت بالغناء خروج الأطقم الطبية والمرضى من الضغط النفسي والاكتئاب في بعض الأحيان، وغنيت للمتعافين يوم خروجهم وكأننا في يوم عيد".

وتابعت، خلال حديثها لـ"الشروق" اليوم السبت، أن مهمتها في مستشفى العجمي -مقر عملها الأصلي- صيانة الأجهزة، موضحة أن الصيانة في زمن جائحة كورونا أمر في منتهى الخطورة؛ لأن المريض يواصل حياته وأنفاسه من خلال تلك الأجهزة، متذكرة حالة أول حامل دخلت العزل وتعطل جهاز السونار، واتصلت بها إدارة المستشفى في المسكن الساعة 5 صباحا، مضيفة: "جريت بالتريننج ولبست البدلة الواقية بسرعة، لم أكن أتخيل حتى الوصول لمكان الجهاز وإصلاحها فورا".

وأشارت إلى أنها في العزل منذ بدايته في شهر مارس الماضي، وعرفت إصابتها بالصدفة في عيد الأضحى الماضي عندما طلبت من مدير المستشفى الدكتور وليد مختار أن تعود للمنزل 48 ساعة لترى ابنتها، وتمت الموافقة وطبيعي أن يتم أخذ المسحات قبل الخروج، وكانت المفاجأة أن المسحة إيجابية، وبقيت في المستشفى مرة أخرى.

وتابعت أن حالتها كانت مستقرة ووجدت في زملائها كل الدعم النفسي، واستكملت العزل المنزلي 14 يوما، وعادت الآن إلى المستشفى مرة أخرى لتواصل مهمتها في الصيانة، مستطردة: "أنا في معركة الصيانة وسأبقى فيها حتى النهاية، ولم آخذ إجازة حتى تعافي آخر مريض"، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين يوميا في العجمي.