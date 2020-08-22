الشرطة بمطار هيثرو تعتقل عاشر مشتبه به في الانخراط في الجيش الأيرلندي الجمهوري الجديد

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ألقت شرطة أيرلندا الشمالية القبض على عاشر مشتبه به بتهم الإرهاب في مطار هيثرو بلندن، اليوم السبت، وسط عمليات ضد مجموعة منشقة عن الجيش الجمهوري الأيرلندي السابق.

وقالت باربرا جراي مساعدة قائد الشرطة في بيان إن ضباط شرطة أيرلندا الشمالية اعتقلوا الرجل "62 عاما" في مطار هيثرو: "بموجب قانون الإرهاب فيما يتعلق بتحقيق جار في أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد".

وأضافت جراي أن المشتبه به، المقيم في اسكتلندا، تم نقله إلى بلفاست لاستجوابه، بينما فتش الضباط عقارا في العاصمة الاسكتلندية ادنبرة.

ومثل رجلان يبلغان من العمر 26 و50 عاما أمام محكمة في بلفاست في وقت سابق من اليوم السبت بتهمة توجيه أعمال الإرهاب والانتماء إلى منظمة محظورة والتحضير لأعمال إرهابية.

وذكرت شرطة أيرلندا الشمالية أن الرجل البالغ من العمر 26 عامًا متهم أيضا بحيازة متفجرات وذخيرة بقصد تعريض الأرواح للخطر.

وكان الرجلان من بين سبعة رجال وسيدتين تم إلقاء القبض عليهم عقب عملية شهدت تفتيش ستة عقارات في جمهورية إيرلندا.

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم التسعة كان يتم استجوابهم في بلفاست "للاشتباه في تورطهم في مجموعة كبيرة من الأنشطة الإرهابية".

وقالت الشرطة إن جميع المشتبه بهم ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم السبت.

يذكر أن أيرلندا الشمالية شهدت صراعا طائفيا لعقود، حيث سعى القوميون الكاثوليك لتوحيد أيرلندا، في حين حارب الاتحاديون البروتستانت من أجل البقاء في المملكة المتحدة.

وبعد عملية سلام أدت لتقاسم السلطة في المنطقة، أنهى الجيش الجمهوري الأيرلندي الإقليمي رسميا حملة العنف في عام 2005.

ولكن الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد وجماعات منشقة أخرى عارضت عملية السلام واستمرت في القيام بأعمال عنف.