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أعلنت اللجنة العلمية لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1907 في البلاد.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 546.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل ثمانِ حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1066.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.