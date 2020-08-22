 مخرج كليب مليونير: لم أتوقع هذا النجاح - بوابة الشروق
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مخرج كليب مليونير: لم أتوقع هذا النجاح

أسماء نادي
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 4:44 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 4:44 ص

قال المخرج أحمد وهبه، إنه لم يكن يتوقع نجاج كليب مليونير، الذي طُرح لمسلسل ب100 وش خلال موسم رمضان 2020.
وأضاف في حوار خاص لبرنامج «إحلم»، المُذاع عبر فضائية «on»، مساء اليوم الخميس، أنه اعتمد على تصوير عدد من اللقطات في أماكن مختلفة، متابعًا: «أكثر مشكلة واجهتني أزاي اقدر أجمع كل اللقطات مع بعض بطريقة جيدة».
وذكر أن من أهم اللقطات التي تم تصويرها، اللقطة التي سقط فيها آسر ياسين على السرير، بجانب اللقطة التي تقف نيللي كريم من نفس الزاوية.
وأكد عدم وجود مشكلات فيما يتعلق بأوقات التصوير، مضيفًا: «الجو كان لطيف.. والشخص اللي كان فاضي بييجي يصور».
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيلي كريم وآسر ياسين ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتدور أحداثه حول مجموعة من النصابين يرتكبون العديد من الجرائم في إطار كوميدي خفيف.

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