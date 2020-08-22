إغلاق جسر برج لندن أمام المركبات بسبب عطل فني

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تم إغلاق جسر برج لندن الشهير، أمام حركة المرور لعدة ساعات اليوم السبت، بعد أن ظل قسمان بوسط الجسر يسمحان للسفن الطويلة بالمرور في نهر التيمز، مفتوحين فى وضع الرفع ولم يغلقا.

وقالت مؤسسة لندن المالكة للجسر إن الجسر "واجه مشاكل فنية بعد ظهر اليوم وعلق في وضع الرفع".

وكتبت مؤسسة لندن، عبر موقع "تويتر"، أن الجسر أعيد فتحه أمام حركة المشاة لكن ليس لحركة مرور المركبات مساء السبت.

وقالت الشرطة "الميكانيكيون يعملون على إصلاح الجسر. يرجى إيجاد طرق بديلة".

وتم تشييد الجسر التاريخي، وهو أحد المعالم السياحية الرئيسية في لندن، بين عامي 1886 و1894.