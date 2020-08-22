مختار نوح عن نعي الأطباء لعصام العريان: نوع من المكايدة للدولة

علق المفكر مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، على نعي نقابة الأطباء للقيادي الإخواني عصام العريان، قائلًا إن «الأطباء» نقابة ليست رشيدة في سبيل تكريم الأطباء الذين ماتوا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن نعي الأطباء لـ«العريان» نوع من أنواع المكايدة، متابعًا: «يكيد الدولة ولكنه ليس معتزًا بعصام العريان».

واستنكر عدم تكريم النقابة للدكتور مشالي «طبيب الغلابة» بالرغم من كونه شخصية إقليمية، فضلًا عن عدم تكريم الدكتور مجدي يعقوب الذي قدم العديد من الأعمال، قائلًا إن «يعقوب الذي يوزن بنقابة الأطباء لم يتم ذكره بكلمة في النقابة».

وأوضح القيادي السابق بجماعة الإخوان أن «العريان» كان طبيب تحاليل وليس طبيبًا ممارسًا، مضيفًا: «الحالة النفسية الحقيقية لنقابة الأطباء أنها كيادة وموافقهم غير وطنية وغير علمية».

وعن إصدار النقابة اعتذار بعد النعي الذي تم نشره بصفحتها، عقب: «مفيش اعتذار في الحاجات دي»، موضحًا أن «الأطباء» نشرت اعتذارًا؛ بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذرت نقابة الأطباء، عن نشر نعي القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، عضو مجلس النقابة الأسبق.

وقالت النقابة، في بيان لها: «نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه».

وتابعت: «تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ».