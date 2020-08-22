المخرج الصيني آي ويوي يعرض فيلم «كورونيشن» تكريما للطواقم الطبية

عرض الفنان الصيني المعارض آي ويوي، فيلما يوثق استجابة السكان لجائحة فيروس كورونا في مدينة ووهان، حيث تم تسجيل أولى حالات تفشى الفيروس في العالم.

وأخرج آي ويوى الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 115 دقيقة عن بعد من أوروبا، حيث يقيم، مستعينا ب "مواطنين عاديين" كمساعدين محليين للتصوير فى المدينة الصينية الكبيرة "ووهان" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون شخص.

وكتب آي - 62 عاما، عبر موقع تويتر: "نطلق فيلم التتويج (كورونيشن) عن مدينة ووهان بالصين، تكريما لجميع الأطباء وطواقم التمريض الذين يكافحون ضد كوفيد -19". وقال إنه يقدم التعازى ويشاطر عائلات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه الجائحة أحزانهم.

وذكر المنتجون أن الفيلم يستعرض "الطيف السياسى لسيطرة الدولة الصينية منذ اليوم الأول إلى اليوم الأخير من فترة إغلاق ووهان".