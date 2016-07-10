إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالقرب من كمين رأس محمد بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "ل،أ،ى- 935" بعد كمين رأس محمد عند التحويلة على الطريق الدولي الجديد، وأسفر الحادث عن إصابة "أنا اغنو لاند" 48 عامًا من النرويج، وعبد الرحمن محمود علام 28 عامًا، و رحمه محمود علام 22 عامًا وكلاهما من المنصورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات خفيفة.