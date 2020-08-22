المستشار الإعلامي للنواب الليبي: لا توجد اختلافات بيننا وبين الجيش

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن العلاقة بين المجلس والجيش جيدة، موضحًا أن المجلس اعترف بالجيش من خلال تعيين رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، عبد الرازق الناظوري، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة خفتر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن الجيش مكلف من قبل مجلس النواب بمحاربة الإرهاب، قائلًا: «الجيش ليبي ومن فيه ليبيون».

وأكد أن المجلس لا يستطيع القيام بأعمال ضد الجيش أو ضد المهام التي يختص بها، نافيًا وجود اختلافات بينهم.

وتابع أن رئيس المجلس أصدر قرارًا بتشكيل مجلس رئاسي جديد، مضيفًا أن الجميع ينفذ اختصاصه سواء تشريعي أو تنفيذي أو رئاسي.