أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعد الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أضاف «حمدوك» في خطابه، مساء اليوم السبت، بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية: «رغم أن هذا الطريق يبدو صعبا وشاقا ومرهقا إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل وهو أقل كلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية متوازنة مستدامة في السودان».

وأعاد إلى الأذهان أن «فشل إكمال مهام ثورتي أكتوبر ٦٤ وأبريل ٨٥ من القرن الماضي يعود لعدم تحقيق السلام»، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي من تاريخ السودان.

وأكد حمدوك، أن تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية، ذاكرًا أن «أشد مرارات الحرب الأهلية تمثلت في إفرازات عوامل اللجوء والنزوح، وتجاوزات العنف القبلي».

وأوضح أنه «يجب لتجاوز كل أزمات هذه الحروب الأهلية في البلاد أن نخاطب بالمعالجة جذورها بالشفافية والصدق على كافة مستوياتها القاعدية والمحلية والعمل على حلها بشكل جذري»، مؤكدا أن السودان وطن يسع الجميع.

وشدد أنه «ينبغي استعادة روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته روح الثورة»، قائلًا إن «الدم السوداني غال ولن نسمح باستمرار نزيفه».