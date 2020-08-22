رئيس المكسيك يعتبر تصوير شقيقه وهو يتلقى أموالا انتقاما لحملته ضد الفساد

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة، إن مقطعا مصورا يظهر شقيقه وهو يتلقى نقودا هو انتقام لحملته ضد الفساد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوبرادور قوله في مؤتمره الصحفي اليومي من أوجواسكالينتس اليوم الجمعة إن المقطع المصور تم تسجيله عام 2015 والأموال المسلمة إلى شقيقه كانت أموالا لتمويل تكاليف تشغيلية لحملته السياسية.

وقال إن العدالة يجب أن تحقق في المقطع المصور، متعهدا بمواصلة سياسة "صفر فساد" حتى إذا كان ذلك يعني ضمنا تورط أفراد من أسرته.

وذكر أوبرادور أن شقيقه حصل على مساهمات الحملة، وليس رشاوى أو ابتزاز، مضيفا أنه لا يعتقد أن النقود هي أموال حكومة.

وعبر الرئيس المكسيكي عن استعداده للإدلاء بشهادته في القضية إذا ما تطلب ذلك.

قال إن المقطع المصور لشقيقي ليس شبيها بقضية رشى الخاصة بإيميليو لوزويا، الرئيس السابق لشركة بتروليوس ميكسكانوس العملاقة للنفط، والمتهم فيها ثلاثة من الرؤساء السابقين وأكثر من 10 وزراء سابقين ومشرعين وصحفي.