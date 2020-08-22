العزل المنزلي أدى لانخفاض مدة الإصابة.. وخفض مدة التعافي وجعلها خلال عشرة أيام بحد أقصى





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العلاج بالبلازما فعال في علاج بعض حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بمواصفات معينة، مشيرة إلى أن الوزارة حصلت على بلازما الدم من آلاف المتبرعين.

وأضافت «زايد»، خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الوزارة عالجت آلاف حالات إصابة بفيروس كورونا باستخدام بلازما دم المتعافين، موضحة أن كل متبرع يستطيع علاج حالتي إصابة بالفيروس.

وذكرت أن الوزارة عادت للعمل بنفس المستشفيات التي عملت بها عند تسجيل 100 إصابة أو أكثر، بعد انخفاض معدل الإصابات، مضيفة: «ليس من الصحيح إنهاك القطاع الصحي، وهناك خدمات أخرى يجب تقديمها».

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المحافظات المصرية، كل على حدا، تسجل ما يتراوح بين حالتين إلى أربع حالات خلال اليوم الواحد، قائلة إن 100% من مستشفيات مصر تستطيع علاج الحالات البسيطة المتوسطة التي تحتاج العزل المنزلي.

ولفتت إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها 20 مستشفى، إضافة إلى 77 مستشفى للحميات والصدر، تستقبل الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفى، مؤكدة أن العزل المنزلي نجح بشكل كبير.

وأردفت «زايد»،، أن العزل المنزلي أدى لانخفاض مدة الإصابة، مستطردة: «خفض مدة التعافي وجعلها خلال عشرة أيام بحد أقصى، وخفض أعداد الإصابات وقلل العدوى».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 97 ألفًا و148 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 64 ألفًا و318 متعافيًا.