 ميركل تناقش مع الأمين العام للناتو السياسات الدفاعية والأمنية الخميس المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميركل تناقش مع الأمين العام للناتو السياسات الدفاعية والأمنية الخميس المقبل

ميركل
ميركل
أ ش أ
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:09 ص
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، يوم الخميس القادم الموافق /27 أغسطس/ بمقر المستشارة بالعاصمة برلين.

وقال المتحدث -في بيان اليوم الجمعة- إن ميركل ستناقش مع رئيس حلف الناتو السياسات الدفاعية والأمنية، فضلا عن التطورات الحالية على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج سيزور برلين للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

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