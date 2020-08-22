تونس ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحّبت تونس، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، ومجلس النواب في ليبيا، وعدته خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ ليبي- ليبي، يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان، أوردته وكالة أنباء تونس، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا.

وجددت تونس التأكيد على موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة، في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة.