قرقاش: إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا تطور إيجابي

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الجمعة، إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية، بأنه تطور إيجابي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة الوفاق الليبية ومقرها في طرابلس وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.