مجزرتان في تبادل لأعمال العنف في كولومبيا تسفران عن مقتل أكثر من 12 شخصا

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أسفرت حادثتان منفصلتان للعنف في جنوب كولومبيا عن مقتل ستة أشخاص في كل منهما.

وقال جون روياس حاكم إقليم نارينيو، اليوم السبت، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن هناك شخصين تم اختطافهما أيضا.

وكان هجوم وقع قبل أسبوع في نارينيو أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين كما قتل ثلاثة من السكان الأصليين على الأقل يوم الثلاثاء الماضي داخل أحد المخازن.

وقال روياس أن ضحايا "المجزرة" الجديدة التي وقعت في مدينة تاموكو هم من الشباب.

ولم يذكر روياس تفاصيل أخرى.

ينتظر إقليم نارينيو زيارة رئيس كولومبيا إيفان دوكو يوم غد الأحد لإجراء مباحثات أمنية.

وفي إقليم كاوكا المجاور أكد عمدة مدينة إلتامبو، كارلوس فيلا، اليوم السبت على موقع فيسبوك وقوع "مجزرة" قتل فيها ستة أشخاص أيضا.

كان ديوان المظالم الحكومي لحقوق الإنسان أعلن أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) العثور على جثث لخمسة أشخاص شمال شرقي كولومبيا على الحدود مع فنزويلا مشيرا إلى احتمال مقتلهم.