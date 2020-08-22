تعرف على خطوط وأسعار الأتوبيسات المكيفة الجديدة التي أطلقتها القاهرة

أطلقت محافظة القاهرة، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، محافظ العاصمة، 20 أتوبيسا جديدا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل أتوبيس يعمل بالسولار لغاز، كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام، التي ستوفر شهريا 10 آلاف جنيه على الاتوبيس الواحد.

وتستعرض "الشروق" أسعار تذاكر وخطوط الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

تتمتع الأتوبيسات الجديدة بأنها مكيفة وبها كاميرات مراقبة، إضافة إلي الأماكن المخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات للرحلة كاملة، و5 جنيهات لنصف الخط، وهى تشمل الخطوط الجديدة كالنزهة الجديدة والجامعة الأمريكية، ومساكن بيتشو وكورنيش النيل والمنيل وبولاق الدكرور والأميرية والمطرية وعباس العقاد.

وينطلق الخط الأول، حاملاً رقم 358 من محطة مساكن بيتشو وشارع زهراء المعادي وطريق المعادي ونفق زهراء المعادي وشارع 306 وشارع السعودية وشارع الجزائر وميدان العرب وشارع 77 وكوبري شمال المعادي وشارع كورنيش النيل وشارع الروضة وشارع المنيل وشارع السراي وكوبري الجامعة وجامعة القاهرة وشارع الدقي وشارع التحرير وشارع السودان حتي محطة بولاق الدكرور.

ويبدأ الخط الثانى رقم 354 من محطة الأميرية وشارع السواح وشارع المطرية وميدان المطرية وشارع الحكم وشارع أبو بكر الصديق وشارع النزهة وميدان السبع عمارات، وميدان الساعة، وعباس العقاد، وشارع مصطفى النحاس، ومنطقة التبة، وشارع متولي الشعراوى، والحى العاشر وزهراء مدينة نصر، والطريق الدائري، وكوبري المشير وشارع التسعين حتي الجامعة الامريكية.

ويبدأ الخط الثالث من منطقة النزهة الجديدة، شارع جسر السويس والألف مسكن وشارع فريد سميكة وميدان الحجاز وشارع النزهة وميدان السبع عمارات وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة وطريق القاهرة السويس وعزبة الهجانة والطريق الدائري وزهراء مدينة نصر وكوبري المشير وشارع التسعين لينتهي بالجامعة الأمريكية، ثم يعود في نفس المسار مرة اخري.

وجدير بالذكر أن عدد أتوبيسات الغاز الطبيعي الجديدة وصل لـ 85 أتوبيس في العاصمة، بعد تشغيل 20 اتوبيس جديد اليوم السبت، وفقا لخطوات تنفذها الدولة، للاعتماد علي الغاز الطبيعي اكثر من السولار والبنزين الفترة المقبلة.