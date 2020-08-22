التاريخ ينصف باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ قبل نهائي دوري الأبطال

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رغم الفارق في تاريخ الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لصالح بايرن ميونخ ، يمتلك باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقا ملحوظا على بايرن في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة.

وعندما يلتقي الفريقان غدا الأحد في نهائي دوري الأبطال لموسم 2019 / 2020، ستكون هذه هي المباراة التاسعة بين الفريقين في تاريخ البطولة.

ويتفوق سان جيرمان على بايرن في المباريات الثمانية السابقة والتي كانت جميعها في دور المجموعات فيما ستكون مباراة الغد هي الأولى بين الفريقين في الأدوار الفاصلة للبطولة.

وخلال المباريات الثماني السابقة، حقق سان جيرمان الفوز في خمس منها وفاز بايرن في ثلاث مباريات.

والسطور التالية توضح سجل المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة الغد.

موسم 1994 / 1995 (المجموعة الثانية) :

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان صفر / 1

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ 2 / صفر

موسم 1997 / 1998 (المجموعة الخامسة) :

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ 3 / 1

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان 5 / 1

موسم 2000 / 2001 (المجموعة السادسة) :

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان 2 / صفر

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ 1 / صفر

موسم 2017 / 2018 (المجموعة الثانية) :

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان 3 / 1

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ 3 / صفر