حوالي 250 شخصا يشاركون في مظاهرة للاحتجاج على التطرف في هاناو بألمانيا

تخوفا من عدوى كورونا شارك -اليوم السبت- في تنظيم مسيرة وسط مدينة هاناو الألمانية عدد أقل بكثير مما كان مخططا له (حوالي 250 شخصا) حيث كان يُعتزم مشاركة الآلاف في المظاهرة احتجاجا على هجوم عنصري وقع قبل ستة أشهر في المدينة.

وكانت السلطات وافقت على مشاركة الآلاف في المظاهرة غير أنها ألغت التصريح بذلك مراعاة لارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كورونا في البلاد.

كان من بين المشاركين ذوو ضحايا الهجوم العنصري الذي وقع في فبراير الماضي وقد حمل الجميع لافتات عليها صور الضحايا وشعارات مثل: "نطالب بحفظ ذكرى الضحايا، وتحقيق العدالة وتقديم تفسير واتخاذ إجراءات".

وكانت "مبادرة التاسع عشر من فبراير" التي تحمل اسم تاريخ الهجوم العنصري، دعت للمظاهرة التي كانت مجموعات من سائر أنحاء ألمانيا أعلنت أنها ستشارك فيها.

وألغت إدارة المدينة تصريحها للمظاهرة مساء أمس بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه أعلنت المدينة عن أن مسيرة بديلة ستنظم وستقتصر على 249 شخصا.

وتم الالتزام بهذا العدد في الحيز الذي أعلن عنه أمام منصة للمسيرة إلى حد كبير.