الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين قرب السياج الحدودي مع غزة بمغادرة المنطقة

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطينيين، ومعظمهم من المزارعين بالقرب من السياج الحدودي مع غزة، بمغادرة المنطقة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي عقب إطلاق صواريخ ليلة أمس من جانب حماس، ورد إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أنه اعترض صاروخا أطلقه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة بالدبابات، طبقا لما ذكرته قوات الدفاع الإسرائيلي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صباح اليوم السبت.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من الهجمات اليومية بالبالونات الحارقة والصواريخ التي تم إطلاقها من الجانب الفلسطيني من السياج الأمني.

وأوقفت إسرائيل شحنات الوقود وأغلقت معابرها الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، ردا على تلك الهجمات، مما أدى إلى إغلاق منشأة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة بسبب نقص الوقود.

وفرضت أيضا إسرائيل قيودا على منطقة الصيد في ساحل غزة.