«الصناعات الغذائية»: ضوابط استيراد الأغذية تدعم الصناع

قال اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان الضوابط الجديدة التى اطلقتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنظيم حركة استيراد الغذاء سيكون لها انعكاسات ايجابية كثيرة على قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام وعلى المصانع بشكل خاص.

واضاف الجزايرلى ان حظر استيراد الاغذية الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة قرار مهم وايجابى وسيعمل على مواجهة انتشار السلع المغشوشة او الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات وهو ما سيحمى المستهلك، كما انه يدعم المصانع المحلية.

ووفق الضوابط الجديدة يحظر استيراد أى سلع غذائية الا بعد التسجيل لدى الهيئة فى سجل قيد تراخيص مستوردى الغذاء لممارسة النشاط، إضافة عدم مباشرة نشاط الاستيراد الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بشكل مباشر.

واضاف الجزايرلى ان تلك الاجراءات ستضمن عدم استيراد أى منتجات غير مطابقة للمواصفات او ضارة بالصحة، السوق والصناع المحليين من اهم المستفيدين من تلك الاجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط سوق الغذاء فى مصر.

‎ووفق الإجراءات الجديدة أمام المستوردين مهلة 6 أشهر لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، لكن بالنسبة للمنشآت الصناعية والمسجلة لدى الهيئة والتى تزاول نشاطا خدميا أو إنتاجيا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، يعتبر تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية على أن يدون النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.