رئيس لجنة السياحة الثقافية: أصحاب المراكب في انتظار صدور ضوابط التشغيل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن أصحاب المراكب السياحية في انتظار قرار وزارة السياحة بخصوص الضوابط اللازمة لاعتماد تشغيل المراكب والحصول على الشهادة الصحية.

وأضاف أن قرار اسئتناف الرحلات السياحية إلى كل المدن السياحية، بداية لتشغيل السياحة في الأقصر وأسوان والتي توقفت نحو 5 أشهر، حيث لم تستقبل أي من المدينتين أي سائح بسبب قرار منع تجول السائحين بين المحافظات.

وأشار إلى أن عدد الفنادق في الأقصر والتي حصلت على الشهادة الصحية التي بموجبها يمكن أن تستقبل سائحين يبلغ نحو ١٥ فندقا بما يعادل نصف عدد الفنادق، وكذلك في أسوان نحو ٤ فنادق فقط من إجمالي ٨ فنادق.

ولفت إلى أن قرار إلزام السائحين الوافدين إلى مصر عمل تحليل الـp c r، له جانب إيجابي حيث سيكون التنقل بحرية بين المحافظات السياحية فيما يعرف بنظام "الأوفر داي" سواء رحلات من الغردقة إلى الأقصر، أو يُسمح بالتنقل بين الأقصر وأسوان، أو من مرسى علم إلى أسوان.

وطالب بعمل ترويج كبير لبرامج السياحة الثقافية خلال الأسابيع القادمة حتى يتم وضع هذه المقاصد ضمن برامج السياحة في الدول التي تستهدف السياحة الثقافية.