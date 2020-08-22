«القومى لتنظيم الاتصالات»: 14 ألف شكوى من عملاء شركات المحمول

زيادة نسبة «التنقل بين الشبكات» إلى 85%.. والشركات ترد ربع مليون جنيه للمشتركين

تلقى الجهاز القومى للاتصالات ما يقرب من 14 ألف شكوى من عملاء شركات المحمول، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الجهاز عن شكاوى المستخدمين.

وكشف التقرير أن شركة فودافون تأتى فى المقدمة من حيث شكوى المشتركين بنسبة 40 % يليها اورنج مصر بنسبة 35% ثم اتصالات مصر بنسبة 20% واخيرا المصرية للاتصالات بنسبة 5% من إجمالى عدد الشكاوى البالغ عددها ما يقرب من 14 ألف شكوى.

وأظهر التقرير أن شركة اتصالات مصر هى الأولى فى حل المشاكل التى تصلها من الجهاز بنسبة 95 % يلها فودافون بنسبة 87%، يليها اورانج 85%، ووى 67%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 2.27 يوم.

اما بالنسبة لشكاوى الانترنت الثابت والتى بلغت ما يقرب من 18 الف شكوى احتلت الشركة المصرية للاتصالات المركز الأولى بنسبة 54% يليها فودافون 20 % ثم 14% تجاه اورنج، 12% تجاه اتصالات، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز، 98% اتصالات، 95% فودافون، 94% المصرية لنقل البيانات، اورنج 89%.

وكشف التقرير أن عدد الشكاوى ضد الهاتف الثابت بلغت 8,313 شكوى صعدت تجاه الشركة المصرية للاتصالات.

ونحج الجهاز فى إلزام الشركات برد ما يقرب من ربع مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز فى الشكاوى التى تقدموا بها.

واشار التقرير إلى انه عقب اتخاذ اجراءات وضوابط لتحسين خدمة نقل الارقام بين المشتغلين بنفس الرقم ارتفعت نسبة نجاح التنقل بين الشبكات لتصبح 85% بدلا من 20% بعد وضع الضوابط الجديدة والتى كانت تتصدر التقرير الأول.

ومن جانب آخر، فقد تم رصد ارتفاع كل من نسبة الاستجابة لشكاوى المستخدمين ونسبة حل الشكاوى بالتقرير الثانى مقارنة بالتقرير الأول، وانخفاض الفترة الزمنية لحل شكاوى المستخدمين فى التقرير الثانى للعام مقارنة بالتقرير الأول، وتفاصيلها كالتالى:

ارتفعت نسبة استجابة المشغلين لشكاوى المستخدمين فى التقرير الثانى لتصبح 98.3% بدلا من 97% فى التقرير الأول

وارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين فى التقرير الثانى لتصبح 91% بدلا من 84% فى التقرير الأول

وانخفض الوقت اللازم لحل الشكوى بنسبة 20% ليصبح 3.85 يوم بدلا من 4.82 يوم

وتلقى الجهاز القومى للاتصالات 40041 شكوى من مستخدمى الاتصالات، ما بين شكاوى لخدمات المحمول والانترنت والثابت ونجح الجهاز فى حل ما يقرب من 91 % من تلك الشكاوى

وارجع مصدر مطلع ان شركة فودافون مصر هى الاعلى من حيث الشكاوى لاحتلالها المركز الأول فى عدد المشتركين فى السوق المصرية بما يقرب من 44 مليون مشترك.

وأكد المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر أن التقرير يعد بمثابة تأكيد على أن عروض الشركة التى تقدمها اتصالات باستمرار هى الأفضل، وكذلك النظام المحاسبى للعملاء، والدليل على ذلك معدلات الشكاوى المنخفض.

وقال حجازى: «تتميز اتصالات مصر باعتمادها على أحدث تكنولوجيا فى شبكتها، فهى فى نفس التوقيت تعتمد على أحدث تكنولوجيا لخدمة العملاء مشيرا إلى ان شركته تتطلع باستمرار إلى تحسين خدماتنا وإتاحة نظم سلسة ومريحة لعملائنا، لذلك فإن الرهان على إدخال التكنولوجيات الحديثة وتطوير خبرات الموظفين يساهم بشكل أساسى فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بصورة غير مسبوقة».

ويحرص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على التطوير المستمر لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات، وتعزيز طرق التواصل والتفاعل مع المستخدمين، وتأكيدا على مبدأ الشفافية والافصاح عن البيانات لإمداد جمهور المستخدمين بالمعلومات والمؤشرات الكافية عن مدى استجابة المشغلين ومقدمى الخدمات للشكاوى المختلفة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى رضاء المستخدمين وتحسين تجربتهم فى الحصول على خدمات ذات جودة عالية، أصدر الجهاز تقرير «منظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات»، حيث يرصد التقرير مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رقم 155 والقنوات الإلكترونية الجديدة كالواتس آب وموقع الجهاز وصفحات التواصل الاجتماعى، ويشمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى ونسبة الشكاوى التى تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة القياس ومتوسط زمن الاستجابة للشكوى لدى مقدم الخدمة.