ناشطة سويدية تشارك باحتجاج مناخي في برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت الناشطة السويدية في مجال المناخ، جريتا تونبرج، أحدث إضراب يتعلق بالمناخ في برلين اليوم الجمعة، مع عشرات الشباب الآخرين أمام بوابة براندنبورج الشهيرة في العاصمة الألمانية.

وشوهد المتظاهرون وهو يجلسون أمام المعلم الشهير، على مسافة من بعضهم البعض تماشيا مع قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وأظهرت صور تم نشرها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالناشطة السويدية تونبرج، أن الناشطة الألمانية لويزا نيوباور وأيضا أنونا دي ويفر وأديلايد شارلييه من بلجيكا انضمت إليها.

واستضافت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشابات الأربع لإجراء منقاشات أمس الخميس، حثوا خلالها ميركل وزعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للتخفيف من التغير المناخي.