ممدوح عباس يوجه رسالة لجمهور الأهلي والزمالك قبل القمة 120

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وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير ناديي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة المرتقبة.

وتقام مباراة القمة على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "يهمنى كثيراً أن يفوز الفريق الأبيض اليوم".

وأضاف "ويهمنى أكثر أن تخرج مباراة الزمالك والأهلى اليوم عنواناً للتحضر وألا تكرر مهزلة الإمارات".

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.