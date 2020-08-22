محادثات هاتفية لرئيس فنلندا مع ميركل وبوتين بشأن نافالني

قبل نقل المعارض الروسي أليسكي نافالني إلى برلين على متن رحلة خاصة، لعب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو دور وساطة على ما يبدو.

وقال نينيستو اليوم السبت في محطة الإذاعة الفنلندية "يلي" إنه تحدث أولا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نافالني واتفق معها على أن يناقش الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية أخرى.

وذكر نينيستو أنه سأل بوتين خلال المكالمة ما إذا كان يمكن نقل نافالني للعلاج إلى ألمانيا، ورد عليه بوتين بأنه لا يوجد أي موانع سياسية في ذلك.

وقال نينيستو إنه من الجيد للغاية أن نافالني موجود في ألمانيا الآن.

ولم يوضح نينيستو مدى أهمية محادثاته في نقل نافالني لمستشفى شاريتيه في برلين. وذكر مكتبه الرئاسي فقط أن نينيستور وبوتين أجريا محادثات أمس الجمعة حول الوضع في بيلاروس و"قضية أليكسي نافالني ومسألة رعايته الصحية".

وأعلن مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت أنه سيجري فحوصا شاملة على نافالني الذي يعاني أعراض تسمم خطيرة.

وكان نافالني 44 عامًا، قد وصل إلى مطار برلين تيجل صباح اليوم على متن طائرة خاصة في وقت سابق حسبما أعلنت كيرا يارمش، المتحدثة باسمه، والمنتج السينمائي ياكا بيتسيلي.

ووصل نافالني إلى المستشفى على متن سيارة رعاية مركزة تابعة للجيش الألماني.

وكان مستشفى أومسك الروسي قد تخلى أمس الجمعة بعد أخذ ورد استمر لساعات، عن تحفظه حيال نقل نافالني إلى ألمانيا.

وكانت يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلا إن الفحوص لم تكشف عن أي دليل على التسمم.