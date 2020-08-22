تسجيل 532 إصابة و11 حالة وفاة بكورونا في إقليم كردستان بالعراق

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق، اليوم السبت، 532 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في حين بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 378 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إقليم كردستان، ارتفعت إلى 24 ألفا و271، شفي منهم 14 ألفاً و28 حالة، وتوفي 886 شخصا.

يشار إلى أن إقليم كردستان قد خفف، أمس الجمعة، قيود الحظر التي كان قد فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية، والعمل بالإجراءات الاحترازية.