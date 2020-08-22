كوكا: سعيد للغاية بالبقاء في أولمبياكوس

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أعرب أحمد حسن كوكا عن سعادته ببقاءه في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني الفترة المقبلة.

ونشر كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" سعيد للغاية بالبقاء في أولمبياكوس".

وكان أولمبياكوس اليوناني قد أعلن عن توصله لاتفاق مع سبورتنج براجا يقضي بضم أحمد حسن كوكا بشكل نهائي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه شراء كوكا بشكل نهائي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال كوكا بعد انتقاله بشكل رسمي في تصريحات لموقع النادي اليوناني:" سعيد لوجودي هنا، وأشعر بسعادة كبيرة، وسأواصل القتال مع الفريق للفوز بالمزيد من الألقاب".