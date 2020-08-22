بالفيديو- صلاح يصنع في الشوط الأول من مواجهة ليفربول وشتوتجارت الودية

ساهم محمد صلاح نجم ليفربول، في الهدف الثاني من مواجهة الريدز أمام شتوتجارت الألماني، في المباراة الودية المُقامة بالنمسا، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وانتهى شوط المباراة الأول بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، أحرزهما روبرتو فيرمينو، ونابي كيتا من صناعة محمد صلاح قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

وجاء هدف فيرمينو في الدقيقة 15، بينما سجل كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن المواجهة.

وقام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بتغيير جميع العناصر في الشوط الثاني، من المباراة، وذلك للسماح لجميع اللاعبين لخوض تجربة المشاركة الودية الأولى في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.