يصاحب الحمل والولادة تغيرات في الجسم، مثل سقوط في الشعر وزيادة في الوزن، ولكن ما لا تدركه النساء أن المخ يتعرض لبعض التغيرات بعد أن تصبحن أمهات.

تقول لي بيليونج كيم، طبيبة المخ والأعصاب، إن بعض النساء تُصبن بسلوكيات الوسواس القهري مثل الخوف من مرض الطفل أو سقوطه؛ وذلك لأن هناك مناطق بالدماغ مرتبطة بالأمومة، وفقًا لمجلة " ذا أتلانتيك" الأمريكية.

وأضافت أن الخلايا العصبية التي تعرف باسم "اللوزة الدماغية" وتعالج الذاكرة وتحفز رد الفعل العاطفي مثل القلق والخوف، ينمو النشاط بها في الأسابيع التي تلي الولادة وهذا ما يجعل الأم شديدة الحساسية تجاه الطفل.

وأوضحت أن عدة دراسات علمية كشفت أنه بمجرد نظر الأم لطفلها تنشط مراكز المكافأة في دماغها، وهذا له تأثير على الطريقة التي تتحدث بها ومدى اهتمامها بطفلها ومقدار العاطفية التي تشعر بها تجاهه.

واستشهدت طبيبة المخ والأعصاب بدراسة نشرت عام 2004 في مجلة علم الأعصاب الأمريكية، التي أكدت أن قدرة المولود الجديد على التمييز بين والدته وأي شخص مرتبط باللوزة الدماغية، وهذا دليل على أن تغيير الدماغ يحدث عند الطفل أيضًا وليس الأم فقط.

وأوضحت أن دراسة أخرى عام 2011، سلطت الضوء على اللوزة الدماغية، وأثبتت النتائج أنها مرتبطة بمشاعر الأم تجاه الطفل والعكس، وذلك بعد عرض صور للطفل على الأم مقارنة بأطفال أخرى وقياس مدى تأثير ذلك على دماغ الأم، وهذا كان له تأثير أيضًا وهو انخفاض مستوى القلق والاكتئاب بعد الولادة.

وأشارت إلى أن الدراسة أكدت أيضًا أن إصابة الأم بالقلق والمزاج السيء عبارة عن انخفاض استجابة اللوزة للرضيع.

وقالت إن دماغ الأمهات تتغير من جهة أخرى، حيث يزيد مستوى الأوكسيتوسين أثناء الرضاعة وهذا يزيد من حساسية المرضعات إتجاه صوت بكاء الطفل وهذا الهرمون لا يرتفع عند الأمهات غير المرضعات، موضحة أن الرجال أيضًا يحدث لهم تغيرات دماغية مماثلة كلما زادت رعايتهم للطفل ورؤيته كثيرًا.