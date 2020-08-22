ألمانيا تحذر من السفر إلى بروكسل بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا للسياح الألمان من السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بسب زيادة أعداد المصابين بعدوى كورونا هناك مؤخرا.

وكانت مقاطعة أنتويرب فقط هي المقصودة بالتحذير الحكومي حتى صدور التوسيع الأخير له اليوم ليشمل العاصمة أيضا.

ويعني تصنيف بروكسل منطقة خطر أن المصطافين العائدين إلى ألمانيا منها سيلزمون بإجراء فحص لعدوى كورونا لدى عودتهم.

ويظل هؤلاء في الحجر المنزلي حتى تظهر نتيجة الفحص.

ويعتبر المعيار الأساسي في تصنيف منطقة ما كمنطقة خطرة أن يزيد معدل نقل العدوى فيها خلال الأيام السبعة الأخيرة عن خمسين لكل مائة ألف نسمة.