82 طنا من المساعدات الطبية الأممية تصل العاصمة اليمنية

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وصلت طائرة محملة بـ82 طنا من المساعدات الطبية، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إنه وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن، تحمل على متنها أكثر من 82 طناً مستلزمات طبية وصحية ووقائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضافت أن الطائرة 747 بوينج "جامبو"، تلقت كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من مخاطر استمرار تدهور القطاع الصحي في البلاد الذي بات يعمل نصفه فقط جراء استمرار الحرب.

وسبق أن أرسلت الأمم المتحدة عدة طائرات محملة بالمساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا المنتشر في اليمن.