نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتبنى إنشاء منظمة للأطفال المشردين

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن إنشاء منظمة لرعاية الأطفال المشردين بالسودان وجنوب السودان.

وذكر مجلس السيادة بالسودان أن دقلو استقبل اليوم، بمقر إقامته في جوبا، الفنان لارسون أنقوق، بصحبة الطفل المغني تونق مريو من جنوب السودان.

وأثنى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على العمل الكبير الذي قام به الفنان لارسون، والمتمثل في تبنيه أحد الأطفال المشردين بجنوب السودان ورعايته له وانتشاله من التشرد حتى صار مغنيا مشهورا.

وأكد دقلو أنه يعتزم إنشاء منظمة لرعاية الأطفال المشردين بالسودان وجنوب السودان مجهزة بكامل منشآتها من مقر وتوفير التمويل اللازم لها بحيث تكون هذه المنظمة على غرار النماذج العالمية خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتأهيل والرعاية.

ووجه بأن يكون الفنان لارسون والطفل المغني تونق مريو ضمن الفريق المشرف على المنظمة في دولة جنوب السودان، مشيراً إلى أنه سيتم إبتعاث مختصين إلى جوبا للبدء فوراً في إنشاء وتأسيس هذه المنظمة لإيواء كافة الأطفال المشردين الذين يمثلون شريحة واسعة من ضحايا الحروب والنزاعات والفقر.