 محمد صبحي نقيبا لأطباء الأسنان بأسوان للمرة الثالثة - بوابة الشروق
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محمد صبحي نقيبا لأطباء الأسنان بأسوان للمرة الثالثة

ارشيفية
ارشيفية
حمادة بعزق
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:31 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:31 ص

فاز الدكتور محمد صبحي، بمنصب نقيب نقابة أطباء الأسنان الفرعية بأسوان للمرة الثالثة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد محي الدين، بهيئة قضايا الدولة.

وقال الدكتور محمد صبحي، إن المنافسة كانت شرسة بين المرشحين على مقعد النقيب، وهم: الدكتور محمد عطية فوزي البوشي والدكتور محمد صبحي عمر.

وحصل الدكتور محمد صبحي على 55 صوتا والدكتور البوشي على 19 صوتا بفارق 34 صوتا، وأسفرت الانتخابات تحت السن عن فوز الدكتور طارق ثروت أحمد بعدد أصوات 46 وفوز الدكتور أدهم سالم بعدد 23 صوتا، والدكتور عبدالله بهاء بـ 5 أصوات، وحضر من الجمعية العمومية 74 عضوا.

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