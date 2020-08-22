السياحة تحذر الفنادق من إقامة الحفلات والأفراح

لا شكاوى حتى الآن ضد أى منشأة.. إلغاء تراخيص المخالفين فورا

حذر قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة والآثار الفنادق التى يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات بتوقيع عقوبات مشددة عليها من قبل الوزارة تصل إلى إلغاء الترخيص.

وأعلنت الفنادق جاهزيتها لتنظيم الندوات والمؤتمرات.. حيث أعلنت فنادق الاسكندرية استعدادها لاستضافة عدد من المؤتمرات وأن هناك احتمالية لإقامة مؤتمر أطباء القلب بالمحافظة خلال الشهور المقبلة والذى كان يحضره نحو 5 آلاف زائر كل عام وذلك بعدد من الاشتراطات أهمها الالتزام بوجود نحو 50 فردا بالمؤتمر أو الندوة كحد أقصى مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتعالت أصوات أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الاسراع بصدور قرار يسمح باستضافة الحفلات والندوات والمؤتمرات.. وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى الانضمام نقابة الموسيقيين تحت قيادة الفنان هانى شاكر لمساندة هذا المطلب بعد مضى ما يقرب من ٦ شهور على توقف نشاط الموسيقيين.. مؤكدين أنه آن الأوان لتضم النقابة صوتها لصوتنا وتطالب معنا بعودة تشغيل قاعات الافراح والحفلات ومسارح المنوعات خاصة أن هناك ٢٤ ألف أسرة تستفيد من هذا النشاط بلا مصدر رزق أملين أن يصل صوتهم لمتخذى القرار، لأنه من الواضح أن تلك الفئات نسيت فى ظل الاحداث المتتالية لتداعيات جائحة كورونا.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية صورا لأفراح تم استضافتها ببعض الفنادق والمنشآت السياحية بالقاهرة والإسكندرية.

ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق التى يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات سيتم توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الغاء الترخيص.. وأضاف ان الضوابط التى وضعتها الدولة لتشغيل الفنادق تحظرعلى الفنادق إقامة اية حفلات او افراح بها حاليا.

وأوضح الشاعر ان الغرفة لم تتلق إلى الآن أية شكاوى بقيام فنادق بتنظيم أفراح كما لم تقم شرطة السياحة والآثار بإبلاغ الوزارة بذلك.. مرجحا أن تكون المنشآت التى نظمت مثل تلك الفاعليات تابعة لجهات غير وزارة السياحة او تكون تلك الصور قديمة.

وأشار الشاعر إلى أن لجنة الأزمات الخاصة بكورونا والمشكلة من عدد من الوزارات ربما تقرر خلال الأسابيع المقبلة إعادة تشغيل الأفراح بالفنادق بضوابط احترازية معينة حال تم التأكد من عدم حدوث أية إصابات او انتشار للفيروس من شخص لآخر خلال إقامتها.

وأوضح عضومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بنسبة كبيرة بعد إجازات عيد الأضحى، فيما حافظت فنادق الإسكندرية والعين السخنة ومطروح على نسب الأشغال العالية خاصة ان جميع المتواجدين بها من المصريين.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة الأوروبية خاصة من ألمانيا وبريطانيا أعلنت جاهزيتها لتنظيم رحلات إلى مصر بداية من شهر سبتمبر المقبل حال قررت دولها السماح بسفرمواطنيها خارج دول الاتحاد الأوروبى للسياحة.

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر انه حال التأكد من السيطرة على فيروس كورونا عالميا ومحليا وبدء تسيير الدول الأوروبية لرحلات طيران إلى القاهرة فإنه من المتوقع أن يتم السماح للعديد من المحافظات خاصة القاهرة والاقصر وأسوان وللفنادق العائمة بإستقبال السياح..مشيرا إلى ان عدم رغبة وزارة السياحة والآثار لزيادة نسبة استقبال الفنادق للزوار عن 50% من السعة الاستيعابية للفندق تعود لعاملين الأول هو الحفاظ على السمعة الجيدة التى حققتها المنشآت الفندقية المصرية بإتباعها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتوافقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية فى استقبال السياح،والأخرى عدم وصول نسب الاشغال بالفنادق إلى 100% من النسبة التى حددتها الدولة.

ومن جانبها قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثاران الحركة السياحية الوافدة لمصر تسيربشكل تصاعدى ومبشر وأن كل المؤشرات تشير إلى أنها ستواصل الارتفاع خلال الفترة القادمة فى ظل اتباع جميع الاجراءات الاحترازية المشددة التى تضمن سلامة السائحين الوافدين.

وأوضحت نائب وزير السياحة والأثاران ان الحركة السياحية الوافدة إلى مصرباتت تأتى من العديد من الدول فبعد ان كانت فى بداية التشغيل تأتى بشكل رئيسى من أوكرانيا وبيلاروسيا أصبح لصربيا وسويسرا رحلات إسبوعية منتظمة تصل للمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ..لافتة إلى وجود وعود من العديد من الشركات السياحية الكبرى بأوربا خاصة من دول المانيا وبريطانيا وايطاليا بإستئناف الرحلات إلى مصر فورسماح دولهم بتسييررحلات خارج الاتحاد الأوربى.وقالت انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تدشين عدة حملات ترويجية فى العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر..لافتة إلى انه يتم دراسة الشكل الأمثل للترويج فى كل دولة على حدا للوصول لأعلى نسبة من السياح بتلك الدول.