إصابة سيدة إثر انهيار سقف عقار قديم في الإسكندرية

أصيبت سيدة، اليوم الجمعة، إثر حدوث انهيار جزئي بالعقار رقم 12، "مأهول بالسكان" ومكون من دور أرضي وطابقين علويين، وكائن في شارع الجزيري، التابع لنطاق حي الجمرك، غربي الإسكندرية، وجرى نقلها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مدير إدارة شرطة الحماية المدنية، والنجدة، ومأمور قسم شرطة الجمرك، بحادث انهيار سقف الطابق الثاني بالعقار الكائن في حي الجمرك.

وبانتقال مأمورية من قسم شرطة الجمرك، وقوات الدافع المدني، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع البلاغ، تم استخراج السيدة المصابة، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم وضع حواجز حديدية حول العقار، وفتح الطريق أمام المارة، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.