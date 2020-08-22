أصوات مسيحية تطالب بالبت في عملية الترشح لمنصب المستشارية الألمانية قبل نهاية العام

طالب نوربرت روتجن مسؤول السياسة الخارجية بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، حزبه بالبت في مسألة رئاسة الحزب والترشح لمنصب المستشارية حتى نهاية العام الجاري.

وقال روتجن الذي يسعى نفسه للترشح لرئاسة الحزب، في حديث مع مجلة "شبيجل" الألمانية: "إن تأجيلا آخر لمؤتمر الحزب سيكون وخيم العواقب وسيعطي إشارة خاطئة للغاية".

وأضاف روتجن قائلا: "على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أن يبين حتى نهاية العام جميع المسائل المتعلقة بالشخصيات المرشحة بما في ذلك الترشح لمنصب المستشارية، فنحن نحتاج مع بداية العام الانتخابي 2021 قيادة شرعية جديدة على رأس الحزب ونحتاج إلى وضوح أمام الناخبين".

وكان ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميركل، أعلن مؤخرا على العكس من ذلك - أنه لا يتصور تحديد مرشح لمنصب المستشارية قبل مارس 2021.

وأوضح زودر أنه لابد أولا أن يختار الاتحاد رئيسا جديدا للحزب، ثم يكون من الجيد أن يأخذ الحزب وقتا لوضع أفضل تصوراته عن تشكيلة القيادات الحزبية له.

يعتزم الاتحاد المسيحي الديمقراطي اختيار رئيس جديد له خلال مؤتمره العام بداية ديسمبر المقبل في شتوتجارت.

وتتمسك قيادة الحزب بذلك رغم تزايد أعداد الإصابة بعدوى كورونا في البلاد.

وسيصدر مجلس إدارة الحزب في جلسته المقبلة في 14 سبتمبر المقبل قراره بشأن سير العمل في الفترة المقبلة.

وقال روتجن: "أتوقع من قيادة الحزب الحالية أن تستخدم كل إبداع ضروري لعقد مؤتمر الحزب، فلا ينبغي أن يتطرق الشك إلى أننا نريد – وبصفة خاصة – تحقيق الوضوح واختيار قيادة جديدة".