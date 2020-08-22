انتشال 8 جثث بعد اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن في شنغهاي

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انتشلت إدارة السلامة البحرية في شنغهاي ثماني جثث، اليوم السبت، بعد اصطدام بين ناقلة نفط وسفينة شحن الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن أفراد الطوارئ عثروا على الجثث صباح اليوم السبت، ولايزال ستة أفراد مفقودين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن 14 شخصًا فقدوا أمس الأول الخميس عقب تصادم بين السفينتين الساعة 03:39 صباحا.

وأضافت الوكالة، أن الاصطدام تسبب في اشتعال النيران في ناقلة النفط بينما غرقت سفينة الشحن فيما بعد.

وكان قد جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص على الفور عقب الحادث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن الحادث وقع على مسافة 5. 1 ميل بحري جنوب شرق نهر يانجتسي، وهو أطول نهر في أسيا، و يلتقي نهر الصين الشرقي في شنغهاي.