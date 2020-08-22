محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، بمدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وأحمد وحيد الرسمية للغات بنين بمدينه الزقازيق؛ وذلك للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات الدور الثاني لهذا العام.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 3 لجان لاستيعاب 35 طالب وطالبة، لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول للدور الثاني في مادة اللغة العربية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد أداء الامتحان حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما توجه محافظ الشرقية، لمدرسة الشهيد النقيب أحمد وحيد الرسمية للغات، التابعة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 4 لجان لاستيعاب 59 طالبا وطالبة.

وشدد على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس، لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم مقار اللجان.

وإطمأن المحافظ، من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم شكاوى أثناء أدائهم المتحان، مشدداً على ضرورة عدم تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان الامتحانية والحد من التجمعات أمام المدارس حرصاً على الصحه العامه ولتوفير مناخ مناسب للطلاب.

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون اتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام يبلغ 9590 طالب وطالبة أمام 685 لجنة.

رافق المحافظ، في الزيارة رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وثناء فوزي، رئيس حي ثان.