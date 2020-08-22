مسؤول إيراني: علاقاتنا التجارية مع الإمارات متنامية

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أعلن فرشيد فرزانكان، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، أن العلاقات التجارية البينية متنامية ولا يعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.

وقال "فرشيد فرزانكان"، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" نشر اليوم السبت، إن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران، وإن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار الى أن واردات إيران من الإمارات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات منها الآليات وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية والحاسوبات اللوحية والمحمولة وأقطاب الجرافيت وغيرها.

وأوضح فرزانكان، أن الصادرات الإيرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركا للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي.